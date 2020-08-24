«Боимся, что он сбежит от ответственности»: в Екатеринбурге желтая Lamborghini столкнулась со Skoda

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Необычная авария произошла возле ТЦ «Мега» накануне. Вечером 23 августа на улице Металлургов столкнулась желтая Lamborghini и Skoda Rapid. Элитная иномарка протаранила седан со стороны водительского сидения. По данным ГИБДД Екатеринбурга, сейчас в обстоятельствах разбираются сотрудники полиции.

- Водитель Skoda Rapid двигался по дублеру улицы Металлургов со стороны Московского тракта в сторону улицы Викулова, при повороте налево в нарушение дорожной разметки допустил столкновение с автомобилем Lamborghini, который двигался в попутном направлении по полосе, предназначенной для встречного движения, - прокомментировали в ГИБДД Екатеринбурга.

«Комсомольская правда» связалась с семьей водителя автомобиля Skoda, которого зовут Анатолий. По словам сына Алексея, у мужчины травма головы и саму аварию он не помнит. Но родственники бояться, что аварию е станут расследовать и виновник не понесет наказания.

- У папы черепно-мозговая травма. Сейчас он находится на медикаментозном лечении. Сам момент аварии он не помнит, - рассказывает Алексей. – Мы сейчас ищем всех, кто был в этот момент возле «Меги», нужны видео с авторегистраторов.

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