Всю жизнь посвятил спасению человеческих жизней: в Екатеринбурге умер врач Евгений Соловьёв

Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге на 75 году жизни умер врач Евгений Соловьёв. Он работал в медицине с 1974 года. О смерти известного в регионе медика сообщили в пресс-службе администрации города.

- Всю свою жизнь Евгений Соловьёв посвятил медицине, спасению человеческих жизней. Одним из первых освоил новую специальность - иглорефлексотерапию. Коллеги вспоминают его как высокопрофессионального доктора и прекрасного человека, отца, друга, - рассказали в мэрии. - Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга выражает искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жизни известного врача Евгения Соловьёва.

Евгений Федорович родился на территории Украины в 1945 году. В студенческие годы он уехал на Урал и поступил в Свердловский государственный медицинский институт. В 1974 году он окончил учебное заведение по специальности педиатр и поступил на работу в городскую больницу № 15. Там он трудился в должности педиатра и заместителя главного врача.

С 1981 года он работал главным врачом ГБ № 39. Как рассказали в администрации города, под руководством Евгения Федоровича больница стала центром лечения и реабилитации маленьких пациентов с инфекционным гепатитом. Через четыре года он стал главным педиатром горздравотдела Свердловска. После работы в городском Управлении здравоохранения возглавил отдел медицинской помощи детскому населению в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Прощание с Евгением Федоровичем состоится во вторник, 25 августа, в Церкви Рождества Христова на улице Машиностроителей, 4а в 12:00.