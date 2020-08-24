За три дня около восьми тысяч нарушений: ГИБДД провели рейд на дорогах Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД три дня ловили нарушителей правил на дорогах Свердловской области. По данным инспекторов, каждое восьмое нарушение ПДД - это выезд на полосу встречного движения. С 21 по 23 августа сотрудники Госавтоинспекции выявили 937 водителей, которые нарушили это правило.

- В отношении каждого водителя, поставившего под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения, составлены административные материалы. Нарушителям грозят административные штрафы в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водителей, нарушающих правила, выявляли экипажи ДПС, которые вели скрытое патрулирование. Всего за три дня автоинспекторы остановили около 8 тысяч водителей, нарушающих ПДД.