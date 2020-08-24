16 нарушений: за что выгоняли с ЕГЭ в 2020 году на Урале

У ЕГЭ в 2020 году были свои особенности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области подвели итоги ЕГЭ 2020 года. Всего экзамен сдавали больше 17 тысяч выпускников 11 классов. Абсолютное большинство из них смогли пройти итоговую аттестацию.

Однако среди сдающих были и нарушители: всего зарегистрировано 16 нарушений, и всех выпускников, которые пытались сдать экзамен нечестным путем, пришлось удалить из аудитории.

- Пять из них – это те, кто принес в аудиторию средства связи, еще 11 позволили себе взять с собой справочные материалы. А один из них еще и не сдал вовремя работу после объявления об окончании экзамена, - рассказывает начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

Экзамен « горе-экспериментаторам» им пришлось пересдавать.