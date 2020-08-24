В Екатеринбурге сектантам, обвиняемым в убийстве девятилетнего мальчика, продлили арест

Земфира Гайнуллина и Иван Казанцев будут находиться под арестом до 26 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце ноября 2019 года на окраине Екатеринбурга обнаружили тело девятилетнего мальчика из Беларуси. Оказалось, что труп ребенка пролежал закопанным в земле несколько недель, а до этого его долгое время истязали. 40-летний отец мальчика, Иван Казанцев, и его супруга состояли в религиозном движении «Ученики Иисуса Христа», которым руководила Земфира Гайнуллина. Убийство ребенка было совершено на религиозной почве - из него изгоняли бесов, а затем принесли в жертву.

Сегодня, 24 августа, и Казанцеву, и Гайнуллиной в Ленинском районном суде Екатеринбурга продлили арест.

- Мера пресечения продлена до 26 ноября 2020 года. Постановление суда может быть обжаловано сторонами в течение трех суток, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

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