На Урале грузовые поезда насмерть сбили двух парней

Обе трагедии произошли в один день, с разницей в несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные в Свердловской области произошли сразу две трагедии на железнодорожных путях. Обе случились в воскресенье, 23 августа. Первое ЧП произошло около 10:25 на 44-м километре станции «Седельниково» - грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего парня, который в тот момент находился в колее пути.

- Машинист приближающегося поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но мужчина на сигналы не реагировал, - рассказали в пресс-службе СУ СКР Свердловской области на транспорте. – Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

Вторая трагедия произошла в этот же день, но несколькими часами позже, на станции Верхотурье. Под колеса грузового поезда попал 18-летний юноша, который также находился в колее пути. В этом случае машинист также попытался экстренно затормозить, но не вышло. Парня экстренно госпитализировали в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Сейчас следователи по каждой трагедии проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают и опрашивают родственников и близких погибших. Уже опрошены члены локомотивных бригад, назначена судмедэкспертиза.