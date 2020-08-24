Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Среднем Урале продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Им рекомендуется остаться дома до 31 августа
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
КомментироватьОставить комментарий
На Среднем Урале продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

На Среднем Урале продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им не рекомендуется ходить в общественные места до 31 августа. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 24 482 случая коронавируса. Из этого числа 19 568 уральцев удалось полностью вылечить. Кроме того, с начала пандемии в области умерли 409 человек.

На Среднем Урале разрешено работать практически всем сферам. Под запретом пока что остаются только кинотеатры – при этом открылись фитнес-центры, ТЦ, фудкорты и общепит, а также музеи и библиотеки.

Коронавирус на Урале