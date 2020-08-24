На Среднем Урале продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им не рекомендуется ходить в общественные места до 31 августа. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 24 482 случая коронавируса. Из этого числа 19 568 уральцев удалось полностью вылечить. Кроме того, с начала пандемии в области умерли 409 человек.

На Среднем Урале разрешено работать практически всем сферам. Под запретом пока что остаются только кинотеатры – при этом открылись фитнес-центры, ТЦ, фудкорты и общепит, а также музеи и библиотеки.