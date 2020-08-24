На Урале работникам хлебокомбината задолжали 2,7 миллионов по зарплате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске, что в Свердловской области, больше 100 работников хлебокомбината остались без зарплаты. Как показала проверка прокуратуры, 181 сотруднику за июнь не выплатили 2,7 миллионов рублей. Чтобы восстановить их трудовые права, прокурор направил в суд 14 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты.

- Кроме того, в отношении юридического лица прокуратура возбудила административное дело по статье «Невыплата заработной платы в установленный срок», а также учредителю хлебокомбината объяснила предостережение, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас у Первоуральского хлебокомбината нет руководителя, а директор юрлица отстранена от руководства, ряд сотрудников уволились. Всю зарплату работникам вернули.