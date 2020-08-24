Универсиада-2023 обойдется Екатеринбургу в 64 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Екатеринбурге пройдет Универсиада (Всемирные студенческие игры). Уже сейчас к ней идет масштабная подготовка – в частности, начал строиться новый район, Новокольцовский, расположенный за МВД «Екатеринбург Экспо». Согласно постановлению правительства региона, опубликованному на портале правовой информации, общая стоимость проведения игр составит 64 миллиарда рублей.

При этом 34 миллиарда будут выделены из бюджета Свердловской области, 1,6 миллиарда – из бюджетов Екатеринбурга, Первоуральска, Верхней Пышмы и Сысертского ГО. Также 10,9 миллиардов рублей – из федерального бюджета и 18 миллиардов из внебюджетных источников.

На строительство спортивных объектов потратят 27,7 миллиардов рублей. В частности, Дворец водных видов спорта построят за 10 миллиардов, а Деревню Универсиады – за 15,9 миллиардов.