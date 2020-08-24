На Урале активисты собрали 9999 подписей за прямые выборы мэра

Фото: "Народная инициатива" в Instagram

На Среднем Урале активисты месяц назад начали собирать подписи за прямые выборы мэра. В поддержку внесенной в Заксобрание инициативы они должны были собрать 10 тысяч подписей. На сегодняшний день, 24 августа, у общественников набралось 9999. Последнюю они предлагают оставить нынешнему мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.

Выборы проходили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и Белоярском ГО.

Напомним, в начале августа полицейские вместе с представителями МОБ стали демонтировать специальные кубы, в которых активисты собирали подписи. Силовики заявили, что общественники нарушают законодательство о митингах и пикетах. В итоге, трех из них задержали – включая депутата Гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова. Ему суд назначил штраф в 20 тысяч рублей.