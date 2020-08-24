ВИЗ-Сталь помогает работникам собрать детей в школу

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовала ежегодная акция «Соберем детей в школу». Накануне учебного года предприятие оказало материальную помощь приемным, многодетным и неполным семьям металлургов, а также опекунам, имеющим детей в возрасте до 16 лет. Помощь получили 130 детей заводчан.

По многолетней традиции родителям первоклассников первого сентября предприятие предоставит дополнительный к отпуску оплачиваемый день. Эта социальная льгота предусмотрена коллективным договором.

Чтобы ребята набрались сил перед учебным годом, предприятие организовало для них отдых в российских здравницах и загородных центрах Свердловской области. 65 детей из семей металлургов отдохнули в летних оздоровительных лагерях. Еще 28 детей сотрудников ВИЗ-Стали поправили здоровье в лучших российских здравницах вместе с родителями по путевкам «Мать и дитя».

На социальные проекты по поддержке материнства и детства с начала 2020 года компания направила около 3 миллионов рублей.