В Свердловской области пенсионерка умерла от укуса клеща

В Свердловской области сезон активности клещей начался в марте 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начали подводить итоги сезона клещей. Эти насекомые проснулись еще в начале осени и активны до сих пор. А с началом грибного сезона, случаи покусов участились. По данным регионального Роспотребнадзора, в марте зафиксировано 30 656 пострадавших человек. Есть и погибшие.

- В Свердловской области погибла 75-летняя женщина из Нижнего Тагила. Она не была привита против клещевого энцефалита. Обращение за медицинской помощью не спасло ее такого печального исхода, - объясняет заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. - Напомню, что наш регион является активным очагом клещевого энцефалита, и поэтому каждый житель должен знать меры профилактики.

Прежде всего, специалисты рекомендуют прививаться в начале сезона. Во время похода в лес, необходимо надевать светлую закрытую одежду, осматривать себя каждые пятнадцать минут и использовать репелленты.