На Среднем Урале от коронавируса еще погибли шесть человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от коронавируса умерли еще шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 409 смертей. Согласно данным регионального оперштаба, в сегодняшнюю сводку также попали 127 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+56).

Общее число зафиксированных в регионе заболевших – 24482.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 76 из них находятся в реанимации, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 220. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за время пандемии уральские медики сумели вылечить 19568 заболевших. Только за сутки из больниц выписали 62 пациента.