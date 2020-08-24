«Держи пять»: в Екатеринбурге на стене музыкальной школы появился футуристический джаз-бэнд

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В Екатеринбурге полным ходом идет стрит-арт фестиваль «Стенограффия», в рамках которого десятки художников со всей России создают на улицах свои работы. Завершится он уже 27 августа. Не так давно на улице Декабристов, 49 на фасаде здания появился гигантский футуристический джаз-бэнд. Его создала художница из Санкт-Петербурга Тина Прохорова.

- Проект называется Take Five – по одноименной композиции оркестра Дейва Брубека 1959 года. Его название можно перевести как «передохни», «держи пять». Также это пасхалка, в которой обыгрывается используемый в композиции музыкальный размер 5/4 – классика, которая загадочно никак не может устареть, - цитирует слова художницы пресс-служба фестиваля «Стенограффия». – Я выбрала этот трек, потому что он сопровождает меня очень много лет и вдохновляет каждый раз, как впервые.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Площадь работы – 140 квадратных метров, она заняла полностью весь фасад музыкальной школы. Если приглядеться, на картине можно увидеть саксофониста, контрабасиста и барабанщика, а также в переходе над аркой – абстрактное фортепиано.