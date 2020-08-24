От гриппа и ОРВИ привились больше двух миллионов свердловчан

Каждый год в Свердловской области регистрируется около 800 тысяч обращений в больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год в Свердловской области в сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируется около 800 тысяч обращений граждан в больницы. Так, например, с сентября 2019 года по март 2020 года было зарегистрировано 859 тысяч случаев заболеваний.

Больше всего болели дети до шести лет. Почти в два раза реже, по сравнению с ними, болели школьники. Меньше всего болели взрослые от 18 лет.

- Динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе была аналогична предыдущему сезону: традиционный подъем заболеваемости после формирования организационных детских коллективов после летних каникул, после шестинедельного постепенного роста – спад заболеваемости на время новогодних праздников и взрывной подъем после праздников, - объяснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Свердловской области от гриппа и ОРВИ привили 2,2 миллиона уральцев – 54% населения.