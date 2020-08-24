Центробанк выпустит памятную монету в честь 300-летия Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центробанк России планирует выпустить памятную монету, посвященную 300-летию Нижнего Тагила. Тираж назначен на 2022 год и составит порядка трех тысяч штук. Об этом сообщается в плане выпуска на сайте Банка России.

Монета будет выпущена номиналом три рубля и войдет в серию «Города». Она будет сделана из серебра 925 пробы, а содержание металла в ней составит 31,1 грамм.

Напомним, не так давно депутат Гордумы Андрей Пирожков направил обращение в Центробанк с просьбой выпустить к 300-летию Екатеринбурга купюры номиналом 300 рублей, на которой были бы изображены достопримечательности города. Его идею не согласовали.