Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

У уральца забрали смарт-часы, чтобы тот оплатил штраф за езду без прав

Парень должен был выплатить 10 тысяч, но добровольно это делать отказался
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Парень должен был выплатить 10 тысяч, но добровольно это делать отказался

Парень должен был выплатить 10 тысяч, но добровольно это делать отказался

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, приставам поступило исполнительное производство о взыскании штрафа с местного жителя. ГИБДД составила на него административный протокол за езду без прав. 20-летний парень не стал оплачивать его в добровольный срок, поэтому приставам пришлось прибегнуть к принудительным мерам.

- На денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, обращено взыскание. Однако и это не сподвигло парня погасить штраф самостоятельно, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Тогда пристав забрал у должника смарт-часы.

И только после этого молодой человек поспешил оплатить штраф в 10 тысяч, а также исполнительский сбор в 1 тысячу рублей.