У уральца забрали смарт-часы, чтобы тот оплатил штраф за езду без прав

Парень должен был выплатить 10 тысяч, но добровольно это делать отказался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, приставам поступило исполнительное производство о взыскании штрафа с местного жителя. ГИБДД составила на него административный протокол за езду без прав. 20-летний парень не стал оплачивать его в добровольный срок, поэтому приставам пришлось прибегнуть к принудительным мерам.

- На денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, обращено взыскание. Однако и это не сподвигло парня погасить штраф самостоятельно, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Тогда пристав забрал у должника смарт-часы.

И только после этого молодой человек поспешил оплатить штраф в 10 тысяч, а также исполнительский сбор в 1 тысячу рублей.