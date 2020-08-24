Свердловские приставы возобновили прием граждан

Управление было закрыто от посещения из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области возобновляет прием граждан. Напомним, все это время посещения были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Сейчас ведомство открыло двери, но при одном условии – посещения возможны только по предварительной записи.

- На прием можно попасть только по предварительной записи и с соблюдением всех мер индивидуальной защиты: при себе необходимо иметь маску и перчатки. Сотрудники Службы также обеспечены средствами защиты, в подразделениях установлены антисептики, увеличены временные интервалы в ходе приема граждан, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Для того, чтобы записаться на прием, нужно на сайте Управления зайти в раздел «Обращения» и выбрать «Личный прием граждан». Запись осуществляется посредством авторизации на ЕСИА для лиц, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Предварительная запись осуществляется не менее, чем за три, и не более, чем за 30 дней с даты обращения.