Теперь грозит до трех лет тюрьмы: полицейские поймали уральца, выращивающего дома наркотики

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Верхней Салде, что в Свердловской области, полицейские накануне, 23 августа, поймали местного 38-летнего жителя. В его доме нашли растительное вещество, которое, по результатам экспертизы, оказалось наркотиком – коноплей массой 17,086 граммов.

- Задержанный знал, что выращивание и изготовление наркотиков является уголовно наказуемым деянием, но надеялся, что данный факт останется никому неизвестным, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Мужчина нигде не работает, и раньше к уголовной ответственности не привлекался. В итоге, полицейские завели на него уголовное дело по статье «Незаконное хранение, изготовление наркотических средств». Теперь ему грозит до трех лет колонии.