На Среднем Урале из горящего дома спасли 13 человек

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, ранним утром понедельника, 24 августа, произошел серьезный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 05:57 о том, что на Бульваре Парижской Коммуны горит квартира в пятиэтажке. На место выехали 15 спасателей на пяти спецмашинах.

- На площади в пять квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на третьем этаже пятиэтажного муниципального жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Прибывшие на место спасатели оперативно вывели из задымленного дома 13 жильцов. К счастью, никому из них не понадобилась медпомощь. С огнем удалось справиться через 15 минут. Разбирать сгоревшие конструкции закончили к 06:40.