Президент РФ наградил гендиректора «Уральских авиалиний» орденом

Сергей Скуратов получил орден «За заслуги перед Отечеством» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшее воскресенье, 23 августа, на официальном портале правовой информации появился указ за подписью Президента РФ Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди перечисленных в документе россиян оказалась фамилия гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова. Его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством».

- За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства. За достигнутые трудовые успехи и добросовестную многолетнюю работу, - уточняется в указе.

Кроме Скуратова, орден получил его заместитель Игорь Космаков – ему выдали орден Почета.