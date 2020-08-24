Президент РФ наградил гендиректора «Уральских авиалиний» орденом

Сергей Скуратов получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В минувшее воскресенье, 23 августа, на официальном портале правовой информации появился указ за подписью Президента РФ Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди перечисленных в документе россиян оказалась фамилия гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова. Его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством».
- За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства. За достигнутые трудовые успехи и добросовестную многолетнюю работу, - уточняется в указе.
Кроме Скуратова, орден получил его заместитель Игорь Космаков – ему выдали орден Почета.