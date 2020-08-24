Дожди почти прекратятся: погода в Екатеринбурге на начало недели

Дожди почти прекратятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы устали от пасмурного серого неба и постоянных дождей, то у нас для вас хорошие новости – последняя неделя лета обещает быть теплой и почти недождливой. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков Уралгидрометцентра.

В понедельник, 24 августа, ожидается переменная облачность, осадков не обещают. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +19…+21. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

Во вторник, 25 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью дождей не обещают, а вот днем может пройти небольшой, кратковременный. Днем воздух потеплеет до +23. Ветер западный 5-10 м/сек.

В среду, 26 августа, будет переменно облачно и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +23. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.