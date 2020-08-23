На смену ливням на Урал придут кратковременные дожди

В Екатеринбурге ожидается тепло и небольшой дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

На наступающей неделе с 24 августа в Екатеринбурге и Свердловской области прекратятся ливни. Вместо них в регион придет потепление и кратковременные дожди.

По данным уральских синоптиков, в понедельник, 24 августа, на Урале ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 17 .. 22 градусов выше нуля.

Во вторник, 25 августа, в Свердловской области также будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, до будет около 20 градусов тепла. В среду дождей будет меньше, и немного потеплеет: до +23 градусов.

В Екатеринбурге в первой половине недели существенных осадков не ожидается. Во вторник возможен небольшой дождь.