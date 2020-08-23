Во Втузгородке разлилась коммунальная река

Грязная вода залила тротуар и проезжую часть. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге 23 августа во второй половине дня на улице Мира случился настоящий потоп: здесь прорвало канализацию, после чего грязная вода со стороны улицы Гагарина затопила проезжую часть и тротуар.

В нескольких жилых домах пришлось отключить воду и организовать ее подвоз. Сейчас коммунальщики работают над устранением аварии, сообщают в «Водоканале». Сразу после этого воду в дома обещают вернуть.

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

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