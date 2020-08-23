Карта распространения коронавируса в Свердловской области: данные на 23 августа

Тысячи пациентов с коронавирусом по-прежнему остаются в больницах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный Роспотребнадзор опубликовал актуальную карту распространения коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области.

В лидерах традиционно находится столица Среднего Урала, где с начала пандемии зарегистрировано более 15 053 заболевших коронавриусом, в Пелыме – всего 1 заболевший.

На втором месте списка находится Нижний Тагил – 1 409 заболевших, на третьем разместился Первоуральск – 650 человек. Также в лидерах: Верхняя Пышма – 590 человек, Березовский - 450 человек.

В поселке Гари – всего 2 случая заражения коронавирусом, в поселке городского типа Малышева – 6 человек, Волчанске – 8 заболевших, в Верхнейвенском – 9 человек.

Самой чистой территорией, как и раньше, остаются Таборы, где нет ни одного случая заражения COVID-19.

Карта распространения коронавируса на Среднем Урале. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге ТЦ и общепит протестировали на ковидную безопасность. Предприниматели правила нарушают, но быстро исправляются (подробнее)

Надо ли надевать маску в школу и заставят ли учителей прививаться от коронавируса: отвечает начальник Департамента образования Екатеринбурга. Екатерина Сибирцева в эфире радио «КП» (92.3FM) рассказала, будет ли горячее питание в школах и надо ли делать тесты на COVID-19 (подробнее)

Решил не упускать возможность: молодой врач из Эквадора – о работе в ковидной больнице. Патрисио Браво окончил Уральский государственный медицинский университет и сразу же отправился работать терапевтом в госпиталь для больных коронавирусом в «Екатеринбург-ЭКСПО» (подробнее)