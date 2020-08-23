На окраине Екатеринбурга в ДТП пострадал ребенок

Автомобили не смогли разъехаться на перекрестке. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 22 августа около 16:30 на перекрестке улиц Амундсена и Вонсовского произошло ДТП с участием иномарки «Митсубиши Лансер» и ВАЗ-2114, в котором пострадал ребенок.

Водитель иномарки, поворачивая налево на светофоре не пропустил отечественную легковушку, которая двигалась в прямом встречном направлении со стороны Объездной автодороги в сторону Академика Сахарова.

В результате столкновения в ВАЗ-2114 пострадал трехлетняя девочка, которая перевозилась на бустере, а не в детском удерживающем устройстве. Ребенок в результате ДТП ушиб лоб и был доставлен в больницу для обследования.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Рядом с девочкой в машине на заднем сидении находилась ее мама, которая в момент аварии обняла ребенка.

22-летний водитель отечественной легковушки пояснил, что вез знакомых со скоростью 60-70 километров в час. При проезде перекрестка Амундсена-Вонсовского на мигающий сигнал светофора он увидел, что водитель иномарки стал неожиданно поворачивать налево. Водитель ВАЗ-2114 начал тормозить, но столкновения избежать не удалось.

За нарушение правил перевозки ребенка на водителя легковушки возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Причины ДТП выяснят в ходе дознания, после чего будет принято мотивировочное решение, сообщает ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу.

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