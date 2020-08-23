В плену у воды - 72 огорода: под Нижним Тагилом стабилизировалась ситуация с подтоплением

Спасатели МЧС постоянно мониторят ситуацию с помощью временных гидропостов. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На этой неделе из-за сильных дождей воды из реки Тагил подтопила садовые участки в коллективных садах под Нижним Тагилом.

К выходным ситуация с подтоплением стабилизировалась: уровень воды в реке Тагил остается на уровне 115 сантиметров, зона паводка не увеличивается.

На данные момент подтопленными остаются 72 огорода в лести коллективных садах. В их числе: «Шахтер», «Автомобилист-2», «Пищевик», «Надежда», «Энергетик» и «НТМК-10», а также огородные участки в поселке Евстюниха.

В МЧС региона в постоянном режиме мониторят ситуацию на временных гидропостах. В ближайшие дни прогнозируется постепенный спад уровня воды в реке Тагил. Сильных дождей синоптики не прогнозируют.

Отметим, что сейчас остается подтопленным пост, соединяющий с большой землей семь населенных пунктов с поселком городского типа Махнево. Для сообщения пока используется вантовый подвесной пешеходный мост.

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