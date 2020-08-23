В Екатеринбурге таксист переехал мужчину, лежащего на проезжей части

ДТП произошло на неосвещенном участке дороги. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Смертельное ДТП произошло около 3:30 в ночь на 23 августа возле дома №45/1 по переулку Слободскому.

Водитель иномарки «Фольксваген Поло» сервиса «Яндекс.Такси» ехал со стороны микрорайона Компрессорный и переехал мужчину, который лежал прямо на проезжей части. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Его личность устанавливается.

Иномаркой управлял 45-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Он рассказал, что во время движения по переулку в свете фар встречного автомобиля неожиданно увидел лежащего на дороге человека, но затормозить он не успел.

ДТП произошло на неосвещенном участке дороги. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, а также следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД РФ по региону.

На месте ДТП провели замеры, составили документы, опросили водителя иномарки.

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