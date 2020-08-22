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Спорт

«Урал» сенсационно обыграл «Краснодар»

Уже в самом начале матча счет открыл бывший игрок «быков» Вячеслав Подберезкин
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
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Уральцы смогли одолеть соперников

Уральцы смогли одолеть соперников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился четвёртый тур российской футбольной Премьер-Лиги между «Уралом» и «Краснодаром».

Уже на третьей минуте игры Вячеслав Подберезкин блестящем ударом поразил дальнюю девятку ворот Матвея Сафонова. Во втором тайме гости остались в меньшинстве: бразилец Кайо получил вторую жёлтую карточку за фол против Андрея Панюкова.

У «быков» было несколько отличных возможностей сравнять счет, но каждый раз на пути бьющих вставал Илья Помазун. Вратарь ЦСКА, которого взяли в аренду на сезон, провёл второй потрясающий матч подряд.

«Урал» добивается первой победы в сезоне и набирает пять очков в четырех играх.

«КП-Екатеринбург» провела прямую онлайн-трансляцию матча – по ссылке.

Футбол