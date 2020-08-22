В Екатеринбурге полыхал частный дом: ребенка успели спасти

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В субботу в 5:28 утра на пульт дежурного МЧС поступил тревожный сигнал о возгорании в частном домовладении по улице Каширской.

На место выехали четыре пожарных расчета 16 спасателей. На месте ЧП оказалось, что загорелась баня, после чего огонь перекинулся на надворные постройки и дом, а также на иномарку Renault Logan, которая была припаркована во дворе. Общая площать пожара составила 80 «квадратов».

Огнеборцы оперативно проверили дом, там оказался ребенок, его спасатели вынесли на руках. Также из горящего дома эвакуировали одного взрослого человека.

Полностью ликвидировать пожар удалось только в половине одиннадцатого утра, сообщает пресс-служба регионального МЧС.