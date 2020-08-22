Еще 7 человек погибли от коронавируса на Среднем Урале

В регионе продолжается санитарная обработка общественных помещений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки от коронавируса скончались 7 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии COVID-19 по состоянию на 22 августа 2020 года составляет 403 человека.

По статистике за последние сутки в Свердловской области зарегистрирован 121 новый случай заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе- 24 226 человек, из которых 19 443 пациента полностью победили болезнь.

Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Березовском, Ревде, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 22 августа

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