Следователи проверяют завод в Асбесте, где произошел взрыв

На заводе в Асбесте проходит проверка. Фото: завод "ФОРЭС"

В ночь на 21 августа 2020 года на заводе «ФОРЭС» произошел взрыв, в результате которого двое сотрудников предприятия обварились кипятком. Сейчас они находятся в палате реанимации местной больницы.

После ЧП на месте побывали сотрудники полиции, а также следственного комитета, которые изучают документацию, а также опрашивают рабочих и руководство предприятия.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, Следственным отделом по городе Асбест СУ СКР по СО организована доследственная проверка по сообщению о травмировании двоих рабочих на производстве на одном из промышленных предприятий города Асбест.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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