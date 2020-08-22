Опубликована обновленная карта распространения коронавируса в Свердловской области

Санврачи опубликовали обновленную капрту наспространения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный Роспотребнадзлор опубликовал карту распространения COVID-19 на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Оказалось, что в одной уральской столице с начала пандемии 15 014 заболевших коронавирусом. На втором месте – Нижний Тагил – 1 397 случаев заражения, потом идет Первоуральск – 646 заболевших, Верхняя Пышма – 588 случаев COVID-19, в Березовском – 444 случая.

Реже всего болеют коронавирусом в отдаленных территориях, куда редко приезжают люди их крупных населенных пунктов. Так, например, в селе Гари всего двое заболевших, а в Таборах и окрестностях ни одного случая заражения.

Всего за прошедшие сутки на территории Свердловской области выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом, 41 человек заболел COVID-19 в Екатеринбурге.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

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