Ушел в лес и не вернулся: на Урале третий идут поиски 64-летнего мужчины

Фото: Лиза Алерт
Третий день волонтеры уральского поискового отряда «Лиза Алерт» ведут поиски 64-летнего Анисова Николая Алексеевича. 19 августа он ушел в лес из поселка Кедровое в Верхней Пышме и до сих пор не вернулся.
- Был одет в камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и бежевую панаму, - рассказали волонтеры.
Приметы:
Рост: 170 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: светло-карие
Волосы: седые
Особые приметы: носит очки в светлой оправе, родинка на правой щеке.
В ориентировке также указано, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Волонтерам поискового отряда нужна помощь добровольцев. Если вы можете помочь с поисками Николая Алексеевича, свяжитесь с инфоргами поиска Дарьей (8-932-125-91-88) или Ольгой (8-953-606-98-87).
Фото: Лиза Алерт