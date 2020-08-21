Ушел в лес и не вернулся: на Урале третий идут поиски 64-летнего мужчины

Фото: Лиза Алерт

Третий день волонтеры уральского поискового отряда «Лиза Алерт» ведут поиски 64-летнего Анисова Николая Алексеевича. 19 августа он ушел в лес из поселка Кедровое в Верхней Пышме и до сих пор не вернулся.

- Был одет в камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и бежевую панаму, - рассказали волонтеры.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: светло-карие

Волосы: седые

Особые приметы: носит очки в светлой оправе, родинка на правой щеке.

В ориентировке также указано, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтерам поискового отряда нужна помощь добровольцев. Если вы можете помочь с поисками Николая Алексеевича, свяжитесь с инфоргами поиска Дарьей (8-932-125-91-88) или Ольгой (8-953-606-98-87).