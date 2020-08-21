В Нижнем Тагиле произошел пожар в здании Демидовской городской больницы

Фото: МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сегодня вечером произошел пожар в здании Демидовской городской больницы. Возгорание произошло в шестиэтажном здании терапевтического отделения на Кузнецкого,12. Огонь охватил комнату рентген-отделения на первом этаже. Как рассказали спасатели, в здании было сильное задымление.

- В 18:05 поступило сообщение о пожаре в здании Демидовской городской больницы, - сообщили в МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей.

Из здания персоналом больницы и спасателями МЧС были эвакуированы 57 человек. Из них два человека спасены с помощью спасустройств. К счастью во время возгорания никто не пострадал.

Фото: МЧС по Свердловской области

Здание обследовали специалисты газодымозащитной службы. В течение получаса пожарные справились с огнем. На месте пожара работали 24 человека личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники. Причину пожара теперь предстоит установить специалистам.