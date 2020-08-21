В Екатеринбурге возобновили движение по Шефской, которую перекрывали из-за потопа

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге возобновили движение по Шефской. Проезжую часть перекрывали из-за потопа, который произошел из-за сильного ливня, прошедшего вчера ночью.

- По улице Шефская пустили движение транспортных средств только по одной полосе в каждом направлении. После очистки проезжей части от грязи движение будет восстановлено полностью, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, что вчера Шефскую затопило уже во второй раз. В понедельник также из-за сильного дождя на улице скопилось столько воды, что машины просто плыли по проезжей части. В администрации города отреагировали на ситуацию и заявили, что затопление произошло из-за заваленных грязью колодцев, в которые должна уходить вода.

Позже ситуацией заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства проанализировали ситуацию с подтоплением улиц в период непогоды, и нашли недостатки в работе коммунальных и дорожных служб. Как выяснилось, подтоплений можно было бы избежать, если бы меры приняли заранее. Отвечать за работу коммунальных и дорожных служб пришлось Александру Ковальчику, временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга. Прокуратура вынесла ему предостережение о недопустимости нарушения законодательства.