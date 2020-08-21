Волонтеры Свердловской железной дороги формируют гуманитарные наборы и доставляют их социально незащищенным группам населения Фото: ОАО «РЖД»

Свердловская магистраль присоединилась к благотворительной акции «Всем миром», организаторами которой выступают благотворительный фонд «Почет» и АНО Корпоративный университет ОАО «РЖД». Ее цель – сбор гуманитарной помощи для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии.

В Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Нижнем Тагиле и Сургуте открыты пункты приема гуманитарной помощи: продовольственных товаров длительного хранения, средств индивидуальной защиты, средств гигиены и ухода. Волонтеры Свердловской железной дороги формируют гуманитарные наборы и доставляют их социально незащищенным группам населения (пожилым людям, многодетным семьям, матерям-одиночкам и т.д.). Получателей определяют из списка нуждающихся, который ведет волонтерский штаб дороги. Данные в него поступают от дорожных советов ветеранов и представителей кадрового блока.

Напомним, с апреля на базе Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики СвЖД работает единый волонтерский штаб, координирующий деятельность более 120 активистов во всех регионах магистрали. Волонтеры оказывают помощь ветеранам железной дороги, одиноким пожилым людям, пенсионерам с ограниченными возможностями здоровья. Они приобретают для них продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, решают различные бытовые вопросы, оказывают моральную поддержку.

Все добровольные помощники перед началом работы проходят обязательный инструктаж по соблюдению необходимых мер безопасности. Им выдают средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, кожные антисептики. Волонтеры-железнодорожники одеты в яркие брендированные жилеты.

В волонтерском штабе организован колл-центр для приема заявок на оказание социальной помощи неработающим пенсионерам. Звонки принимают по номеру 8-800-775-24-47.