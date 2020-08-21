Временный госпиталь в «Екатеринбург-Экспо», где лечили COVID-19, разбирают

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В Екатеринбурге сворачивают временный госпиталь в «Екатеринбург-Экспо», где лечили COVID-19. Последний пациент покинул мобильный модуль на прошлой неделе.

- Мобильный модуль в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» действительно сворачивается, - подтвердили в региональном оперштабе. - Как и планировалось, он будет размещен на постоянной основе на базе Территориального центра медицины катастроф на Широкой речке.

Напомним, что госпиталь в «Екатеринбург-Экспо» был сощдан еще в начале пандемии, но долгое время оставался просто резервным и не использовался. Принимать пациентов в мобильном комплексе начали 10 июля. Зараженных коронавирусом стали госпитализировать туда, чтобы разгрузить больницы. В госпитале было установлено 50 коек, среди которых были и реанимационные - для больных с тяжелой формой. Также там оказывали помощь пациенты с состоянием, оценивающимся как средней степени тяжести.