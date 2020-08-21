Эффект от инициатив работников ВИЗ-Стали превысит 60 миллионов рублей

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Работники ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии 2020 года подали 279 инициатив для повышения эффективности производства, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Плановый экономический эффект от их внедрения составит около 60,3 млн рублей.

Рекордсменами по количеству заявленных инициатив стали работники цеха холодной прокатки и ремонтного управления. На счету начальника термического участка №1 Владимира Щирого 12 идей, мастер цеха сервисного ремонта Константин Терехин разработал 11 инициатив, начальник участка отделки Евгений Воронов предложил 9 идей. Их разработки направлены на повышение стабильности производства электротехнической стали, надежности и производительности оборудования, снижение расхода материалов, энергоресурсов, внедрение новых материалов.

Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которая действует на ВИЗ-Стали с 2013 года. Процесс подачи идей имеет простую и понятную систему мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет, а затем, если инициатива приносит значительный экономический эффект, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.