На Урале браконьеров, обстрелявших росгвардейцев, отправили под домашний арест

Изъятые ружья браконьеров. Фото: СУ СКР по Свердловской области

На Урале сегодня предъявили обвинение двум мужчинам - браконьерам, которые 15 августа на территории Терсутского охотхозяйства обстреляли росгвардейцев и сожгли служебный УАЗ. Обвиняемых отправили под домашний арест.

- Следственным отделом по городу Сысерть СУ СКР по Свердловской области двоим местным жителям - мужчинам, 1967 и 1980 года рождения, предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч.2 ст.318 УК РФ), - рассказали в СК по Свердловской области.

Напомним, что браконьеры напали на росгвардейцев, прочесывавших лес. Двое мужчин обстреляли их из ружья. К счастью, никто не пострадал. Сейчас по уголовному делу в следственном комитете продолжают выяснять обстоятельства преступления. В ходе расследования силовики правовую оценку действиям и иных лиц, которые находились вместе с двумя указанными обвиняемыми на месте преступления.