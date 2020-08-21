«Группа ЛСР» продолжает модернизацию завода ЖБИ в Екатеринбурге

Фото: «Группа ЛСР»

В рамках программы технического перевооружения завода ЖБИ в Екатеринбурге «Группа ЛСР» провела реконструкцию узла товарного бетона с созданием автономного склада цемента емкостью 360 т. Новое оборудование позволило минимизировать пылевые выбросы в атмосферу, существенно снизить энергозатраты и повысить эффективность работы узла.

Обновленный бетонный узел позволяет изготавливать товарный бетон различных классов по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. В год завод может производить около 200 тысяч кубометров.

— Мы стремимся сделать наше производство максимально экологичным и эффективным, — отмечает Евгений Буженинов, генеральный директор «ЛСР. Строительство — Урал». — Теперь на производство одного куба товарного бетона требуется в 6 раз меньше электроэнергии, при этом качество продукции остается на очень высоком уровне, что подтверждают наши лабораторные исследования.

Напомним, «Группа ЛСР» возобновила производство товарного бетона в июле 2018 года. Сегодня он используется в монолитных работах при строительстве жилых комплексов «Цветной бульвар», «Восход», «Меридиан», «Хрустальные ключи», «Рассветный», а также при строительстве общежитий для спортсменов Универсиады.