В Екатеринбурге в двух детских поликлиниках появится открытая регистратура

В медучреждениях усовершенствуют работу регистратур, электронный документооборот и маршрутизацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца 2020 года планируют перевести 72 муниципальных учреждения здравоохранения на новые стандарты. В медучреждениях изменит работа регистратур, совершенствуют электронный документооборот и оптимизируют маршрутизацию. Сейчас ремонтные работы ведутся в двух детских поликлиниках. Об этом рассказали в администрации города.

- Главная наша задача - успешно реализовать проекты, которые повысят качество и доступность медицинских услуг. Сделать так, чтобы врач больше времени уделял пациенту, а не бумажной работе, - рассказал начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

Так, в Детской городской клинической больнице № 11 сейчас ремонтируют открытую регистратуру. В отделении на улице Опалихинской, 17 сделают отдельное картохранилище и реконструирует вход. На ремонтные работы потратили больше 5,5 миллионов рублей.

Также открытая регистратура появится в одном из филиалов Детской городской поликлиники № 13 на улице Новая, 12а. На материалы и дизайн-проект потратили около 600 тысяч рублей.

Отметим, что обе поликлиники делают ремонт за счет собственных средств. Ремонт планируют завершить в октябре.