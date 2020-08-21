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В Невьянске 63-летний педофил надругался над двумя маленькими школьницами

Своей вины пенсионер не признает
Алиса ЩедринаАлисаЩедрина
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Мужчина напал на двух подружек.

Мужчина напал на двух подружек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске полицейские задержали озабоченного 63-летнего пенсионера. Мужчина надругался над двумя маленькими девочками: одной только в июне исполнилось 8 лет, второй было 9.

- Все произошло днем, в частном доме, - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах. – В полицию обратился отец одной из девочек. По его словам пенсионер обманным путем пригласил девочек зайти к нему, а после действия сексуального характера.

Обвиняемый пока своей вины не признает. Возбуждено уголовное дело по статье по ч.4 ст.132 УК РФ - «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 14 лет». К слову, обе девочки воспитываются в нормальных приличных семьях.

Криминал