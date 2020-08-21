В детском временном приюте на севере Урала произошла вспышка коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском временном приюте №2 в поселке Восточный Сосьвинского ГО Свердловской области произошла вспышка коронавируса. Информация об этом опубликована на официальном портале администрации Сосьвинского ГО.

В отделении социальной реабилитации заразились 20 детей и 14 взрослых. Из них пять человек – из Серова, еще девять – из поселка Восточный. По данным администрации, все сотрудники и дети из приюта госпитализированы в лечебно-профилактические учреждения.

Фото: пресс-служба администрации Сосьвинского ГО

При этом с начала пандемии в Сосьвинском ГО заразились 58 человек, из них 20 уже выздоровели. А всего в Свердловской области, по данным на 21 августа, подтвердились 24105 случаев коронавируса. Из них больше 19 тысяч полностью поправились.