Экс-директора екатеринбургской компании «Уником Партнер» отправили на шесть лет в тюрьму

Игорю Кузьмину изменили приговор в Свердловском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе прошлого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным экс-директора финансово-инвестиционной компании «Уникум Партнер» Игоря Кузьмина в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Дело в том, что с 2010 по 2014 года он проводил не выгодные для компании инвестиционные сделки, причинив возглавляемой им организации ущерб в 50,5 миллионов рублей.

- В частности, он создал препятствия в достижении организацией своих целей и задач, направленных на извлечение прибыли, что послужило одной из причин прекращения деятельности организации, а также повлекло тяжкие последствия для 188 клиентов, которым был причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 401,7 миллионов рублей в связи с неисполнением перед ними обязательств по возврату ценных бумаг, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гособвинитель на приговор Октябрьского районного суда принес апелляцию, указав на мягкость наказания. В итоге, судебная коллегия по уголовным делам Облсуда изменила приговор и отправила Кузьмина на шесть лет колонии общего режима и запретила занимать должности в коммерческих организациях три года.