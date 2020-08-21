Ковальчик сменил Высокинского на посту мэра Екатеринбурга и тут же получил предостережение от прокуратуры

Ковальчик сменил Высокинского и попался на коммунальной проблеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

После празднования Дня города 2020 мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ушел в отпуск. Его на посту градоначальника временно заменяет первый заместитель главы города Александр Ковальчик.

Уже в первую неделю работы на ответственном посту Ковальчику вынесла предостережение прокуратура Екатеринбурга.

Сотрудники надзорного ведомства проанализировали ситуацию с подтоплением улиц в период непогоды, и нашли недостатки в работе коммунальных и дорожных служб. Как выяснилось, подтоплений можно было бы избежать, если бы меры приняли заранее.

Но ситуация из года в год повторяется, а меры, судя по итогам проверки прокуратуры, не принимаются.

- Прокуратура города исполняющему обязанности главы Екатеринбурга объявила предостережение о недопустимости нарушения законодательства в анализируемой сфере, - рассказывают в надзорном ведомстве.

Ковальчику посоветовали внимательнее следить за работой коммунальных и дорожных служб Екатеринбурга.