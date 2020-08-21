В Свердловской области дождями не затопило ни один жилой дом

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На Свердловскую область обрушились сильные дожди, из-за этого в водоемах значительно повысился уровень воды. В результате оказались затоплены огороды в коллективных садах под Нижнем Тагилом и низководный мест в поселке Махнево. При этом ни один жилой дом не был затоплен, жизнеобеспечение населения не нарушено.

- За минувшие сутки уровень воды в реке Тагил поднялся на пять сантиметров. В результате в окрестностях Нижнего Тагила подтоплены 72 огородных участках в шести коллективных садах и одном населенном пункте: в коллективном саду «Пищевик» - 30 садовых участков, «Автомобилист-2» - 5 садовых участков, «Шахтер» - 15 садовых участков, «Энергетик» - 6 садовых участков, «Надежда» - 4 садовых участка, «НТМК-10» - 6 садовых участков, в поселке Евстюниха - 6 огородов, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К счастью, все обошлось без пострадавших, никого эвакуировать не пришлось. В зоне паводка спасатели МЧС выставили два временных гидропоста, каждые два часа ведется мониторинг уровня воды.

В ближайшие дни из-за прогнозируемых дождей угроза дальнейшего затопления сохраняется. Силы и средства МЧС и городских служб Нижнего Тагила приведены в режим повышенной готовности.