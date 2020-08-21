На трассе «Екатеринбург – Тюмень» установили модульный пешеходный переход

Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"

На 33-м километре трассы Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» установили новый модульный пешеходный переход. Это уже вторая такая конструкция, до конца осени в Свердловской области планируется установить последнюю, третью.

- По результатам анализа аварийности, этот участок долгие годы был небезопасным для пешеходов. Так, например, в 2017 году в этом месте зафиксировано пять ДТП, из них в трех случаях был совершен наезд на пешеходов. Все три человека погибли, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – А в двух других авариях пострадали три человека.

На этом же участке в 2018 году в двух ДТП травмы получили два человека, в 2019 еще в двух авариях были совершены наезды на пешеходов.