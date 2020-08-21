Екатеринбурженка пыталась отсудить 500 тысяч за переросшего шпица Фото: Алена МАРТЫНОВА

В октябре 2017 года жительница Екатеринбурга Елена купила в питомнике Санкт-Петербурга двухмесячного щенка кремового окраса породы Немецкий цвергшпиц/Померанский шпиц. За него она заплатила 50 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев она предъявила заводчице претензию о недостатках щенка: рост в семь месяцев составил 28 сантиметров в холке – а это много даже для взрослой особи. Кроме того, у щенка оказался генетический дефект – «третье веко».

А по мнению эксперта, к которому Елена обратилась за помощью, шпиц оказался вовсе не шпицем, а представителем какой-то другой породы. Тогда женщина потребовала вернуть деньги, а собаку – забрать. Продавец отказала. В апреле 2018 года животное приняло участие в монопородной выставке.

- По итогу участия щенку было отказано в присвоении оценки в связи с тем, что его рост не соответствует заявленной породе, собака оказалась недостаточно компактной, у нее имеется залом хвоста, окрас щенка бежевый с черной пигментацией – а это является безусловным основанием для дисквалификации и невозможности участия в выставках, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Ветеринары выявили у щенка недоразвитие тела хвостового позвонка с проявлением залома со смещением. Эти дефекты носят генетический характер, а потому животное не может участвовать в выставках. Тогда Елена вновь потребовала у заводчицы вернуть деньги, но это не помогло. И тогда она обратилась в суд – она хотела, чтобы ей выплатили 500 тысяч рублей, включая ветеринарные расходы, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

- В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что щенок перед отправкой в Екатеринбург прошел ветеринарный контроль и недостатки не были выявлены. При покупке покупатель не предъявляла особых требований к щенку, кроме породы, пола и окраса, - рассказали в Облсуде. – В связи с этим суд ей отказал. Женщина пыталась обжаловать решение, но безуспешно.