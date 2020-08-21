Свердловским больницам доставили еще 80 аппаратов ИВЛ

Фото: региональный департамент информполитики

В медучреждения Свердловской области доставили еще 80 аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, в горобольнице Каменска-Уральского уже заработали 20 аппаратов, еще по столько же получили больницы Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Стоимость каждого устройства – около двух миллионов рублей.

- Аппараты предназначены для проведения управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких у взрослых и детей весом от 2 до 300 килограммов. Для оповещения медиком об опасности аппараты оснащены трехуровневой системой визуальной и звуковой тревожной сигнализации, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Горбольница Каменска-Уральского является межмуниципальным центром и принимает у себя пациентов не только из своего города. В нее привозят больных из Богдановича и Богдановичского района, Камышлова и Камышловского района, а также Каменского ГО. За все время пандемии госпиталь оснастили новым оборудованием более, чем на 150 миллионов.